Selon Baker Hughes, les foreurs américains ont augmenté le nombre de leurs plateformes pétrolières et gazières pour la troisième semaine consécutive

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails) par Scott DiSavino

Les entreprises énergétiques américaines ont augmenté le nombre de leurs plateformes pétrolières et gazières cette semaine pour la troisième semaine consécutive, la première série de hausses sur trois semaines depuis début février, a indiqué vendredi la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi.

Le nombre de plateformes pétrolières et gazières, un indicateur avancé de la production future, a augmenté d'une unité pour atteindre 548 au cours de la semaine se terminant le 8 mai, son plus haut niveau depuis début avril. BHGUSWTT

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Malgré l'augmentation du nombre de plateformes cette semaine, Baker Hughes a indiqué que le nombre total restait en baisse de 30 plateformes, soit 5% de moins qu'à la même période l'année dernière.

Baker Hughes a indiqué que le nombre de plateformes pétrolières avait augmenté de deux pour atteindre 410 cette semaine, son plus haut niveau depuis la mi-avril, tandis que celui des plateformes gazières avait baissé d'une pour s'établir à 129, son plus bas niveau depuis fin avril, et que le nombre d'autres plateformes diverses était resté stable à neuf.

Le nombre d'appareils de forage pétroliers et gaziers a baissé de 7% en 2025, de 5% en 2024 et de 20% en 2023, la baisse des prix du pétrole américain CLc1 ayant incité les entreprises énergétiques à se concentrer davantage sur l'amélioration du rendement pour les actionnaires et le remboursement de la dette plutôt que sur l'augmentation de la production.

Même si les prix au comptant du brut américain West Texas Intermediate (WTI) devaient augmenter en 2026 en raison de la guerre en Iran après avoir baissé en 2023, 2024 et 2025, l' Energy Information Administration (EIA) prévoyait que la production de brut passerait d'un niveau record de 13,6 millions de barils par jour (bpd) en 2025 à 13,5 millions de bpd en 2026.

Du côté du gaz, l'EIA prévoit que la production passera d'un niveau record de 107,7 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) en 2025 à 109,6 bcfd en 2026, les prix au comptant sur le marché de référence américain du Henry Hub, en Louisiane, devant augmenter d'environ 4% en 2026. NGAS/POLL