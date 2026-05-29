Selon Baker Hughes, les foreurs américains ont augmenté le nombre de leurs plateformes pétrolières et gazières pour la sixième semaine consécutive

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tout au long du texte) par Scott DiSavino

Les entreprises énergétiques américaines ont augmenté le nombre de leurs plateformes pétrolières et gazières cette semaine pour la sixième semaine consécutive, une première depuis mai 2022, a indiqué vendredi la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi.

Le nombre de plateformes pétrolières et gazières, un indicateur avancé de la production future, a augmenté de quatre pour atteindre 562 au cours de la semaine se terminant le 29 mai, son plus haut niveau depuis mai 2025. BHGUSWTT

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Malgré cette augmentation du nombre de plateformes cette semaine, Baker Hughes a indiqué que le nombre total restait inférieur d'une plateforme à celui de la même période l'année dernière.

Baker Hughes a indiqué que le nombre de plateformes pétrolières avait augmenté de quatre pour atteindre 429 cette semaine, son plus haut niveau depuis juin 2025, tandis que le nombre de plateformes gazières est resté stable à 125 et celui des autres plateformes diverses à huit.

Le nombre d'appareils de forage pétroliers et gaziers a baissé de 7 % en 2025, de 5 % en 2024 et de 20 % en 2023, la baisse des prix du pétrole américain CLc1 ayant incité les entreprises énergétiques à se concentrer davantage sur l'augmentation des rendements pour les actionnaires et le remboursement de la dette plutôt que sur l'augmentation de la production. Mais comme les prix au comptant du brut américain West Texas Intermediate devraient augmenter en 2026 en raison de la guerre en Iran après avoir baissé en 2023, 2024 et 2025, l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) a prévu que la production de brut passerait d'un niveau record de 13,6 millions de barils par jour en 2025 à 13,7 millions de barils par jour en 2026. Du côté du gaz, l'EIA a prévu que la production passerait d'un niveau record de 107,7 milliards de pieds cubes par jour en 2025 à 110,6 milliards de pieds cubes par jour en 2026, même si les prix au comptant sur le marché de référence américain du Henry Hub, en Louisiane, devaient baisser d'environ 1 % en 2026.

NGAS/POLL