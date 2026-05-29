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Patrick Bruel annule ses concerts jusqu'à l'automne et s'éloigne des Enfoirés
information fournie par AFP 29/05/2026 à 20:42

Le chanteur Patrick Bruel lors d'un concert à Valenciennes le 20 décembre 2019 ( AFP / FRANCOIS LO PRESTI )

Le chanteur Patrick Bruel lors d'un concert à Valenciennes le 20 décembre 2019 ( AFP / FRANCOIS LO PRESTI )

La pression était trop forte: visé par des enquêtes pour viols, Patrick Bruel a décidé vendredi d'annuler tous ses concerts jusqu'à l'automne, incluant des dates à Paris et des festivals, et se retire des Enfoirés.

Le chanteur et comédien ne devrait donc pas revenir sur scène pour chanter avant octobre.

Sa tournée, qui doit s'achever en novembre, devait démarrer par trois concerts du 16 au 18 juin au Cirque d'hiver à Paris.

"Nous rappelons que Patrick Bruel est libre d’exercer son métier. Le public est libre de se rendre ou non à ses concerts", a souligné 14 Productions, société gérée par Patrick Bruel lui-même.

Mais pour l'été, "plusieurs organisateurs de festivals ont rapporté subir des pressions et être empêchés dans l'organisation sereine de leurs événements", a rapporté la société de production, qui ne souhaite "en aucun cas exposer ni les organisateurs, ni le public, à un climat de tension".

Une douzaine de concerts sont concernés par ces annulations: un en Suisse, un en Belgique et les autres en France, selon les dates répertoriées sur le site officiel de l'artiste.

Dans la tourmente judiciaire et médiatique, l'artiste de 67 ans a aussi fait le choix de s'effacer des prochains spectacles caritatifs des Enfoirés, dont il n'avait jusqu'alors manqué aucune édition depuis 1993. Il en avait même co-écrit l'hymne annuel en 2024.

Ce retrait volontaire a été décidé "pour ne pas mettre dans l'embarras l'association des Restos du cœur et les Enfoirés", a déclaré vendredi à l'AFP Anne Marcassus, directrice artistique du projet.

"J'espère vous retrouver lorsque la justice aura prouvé mon innocence", a écrit Patrick Bruel dans un message aux autres membres, révélé par RTL.

Présumé innocent, il est actuellement visé par au moins quatre enquêtes pour viols en France et une enquête judiciaire pour agression sexuelle en Belgique.

Il conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. "Jamais je n'ai forcé une femme", a-t-il martelé.

Parmi celles l'accusant de violences sexuelles figurent notamment une masseuse, une ancienne attachée de presse, et encore l'animatrice télé Flavie Flament, qui affirme avoir subi un viol en 1991, quand elle avait 16 ans.

- Pressions -

Le vent avait tourné ces derniers jours sur ses concerts. Mardi, un festival à Fribourg en Suisse l'avait écarté de sa programmation: les organisateurs avaient expliqué "reporter" sa prestation jusqu'à nouvel ordre, "afin de laisser à la justice le temps d'établir les faits".

Le chanteur Patrick Bruel le 7 octobre 2023 ( AFP / Alain JOCARD )

Le chanteur Patrick Bruel le 7 octobre 2023 ( AFP / Alain JOCARD )

Trois dates prévues en décembre ont été annulées au Québec, pour des raisons similaires.

Ces concerts rayés du calendrier devaient faire partie de sa tournée, conçue pour célébrer ses tubes, surtout ceux de l'album "Alors regarde".

Ce deuxième opus, sorti en 1989, représente le plus grand succès de sa carrière, avec quelque trois millions d'exemplaires vendus, et a donné naissance à la "Bruelmania".

Aux yeux d'associations féministes, et de plusieurs maires de villes où il devait ou va se produire, Patrick Bruel doit renoncer à monter sur scène le temps que les enquêtes aboutissent.

Après une pétition demandant l'annulation de sa tournée - signée par plus de 47.000 personnes - la pression était montée d'un cran mercredi soir.

Une représentation de la pièce "Deuxième partie", dans laquelle il joue à Paris, a été interrompue pendant plusieurs minutes par des militantes du collectif féministe Nous Toutes à Paris. "Bruel! Violeur!", ont-elles scandé, masque à l'effigie de la star sur la tête, avant d'être évacuées par la sécurité.

Dans un communiqué, Nous Toutes a estimé qu'en le maintenant programmé, les salles mettaient "en danger toutes les femmes qui côtoient de près ou de loin un agresseur présumé".

En pratique, annuler un concert reste encadré: les édiles disposent de peu de moyens légaux et les salles sont liées par contrat au producteur de la tournée... qui n'est autre que Bruel lui-même, via sa société 14 Productions. Quant aux préfectures, elles ne prennent d'arrêté d'interdiction qu'en cas de risque de trouble à l'ordre public.

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