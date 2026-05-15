Selon Baker Hughes, les foreurs américains ont augmenté le nombre de leurs plateformes pétrolières et gazières pour la quatrième semaine consécutive

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails) par Scott DiSavino

Les entreprises d' s énergétiques américaines ont ajouté cette semaine des plateformes de forage de pétrole et de gaz naturel pour la quatrième semaine consécutive, une première depuis septembre 2025, a indiqué vendredi la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi.

Le nombre de plateformes pétrolières et gazières, un indicateur avancé de la production future, a augmenté de trois pour atteindre 551 au cours de la semaine se terminant le 15 mai, son plus haut niveau depuis fin mars. BHGUSWTT

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Malgré cette augmentation du nombre de plateformes cette semaine, Baker Hughes a indiqué que le total restait en baisse de 25 plateformes, soit 4 % de moins qu'à la même période l'année dernière.

Baker Hughes a indiqué que le nombre de plateformes pétrolières avait augmenté de cinq pour atteindre 415 cette semaine, son plus haut niveau depuis novembre 2025, tandis que celui des plateformes gazières avait baissé d'une unité pour s'établir à 128, son plus bas niveau depuis la mi-avril, et que celui des autres plateformes diverses avait baissé d'une unité pour s'établir à 8.

Le nombre de plateformes pétrolières et gazières a baissé de 7 % en 2025, de 5 % en 2024 et de 20 % en 2023, les prix plus bas du pétrole américain ( CLc1 ) ayant incité les entreprises énergétiques à se concentrer davantage sur l'augmentation des rendements pour les actionnaires et le remboursement de la dette plutôt que sur l'augmentation de la production.

(Mais maintenant que les prix au comptant du brut américain West Texas Intermediate (WTI) devraient augmenter en 2026 en raison de la guerreen Iran après avoir baissé en 2023, 2024 et 2025, l' Energy Information Administration (EIA) prévoit que la production de brut passera d'un niveau record de 13,6 millions de barils par jour (bpd) en 2025 à 13,7 millions de bpd en 2026.

Du côté du gaz, l'EIA prévoit quela production passera d'un niveau record de 107,7 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) en 2025 à 110,6 bcfd en 2026, même si les prix au comptant sur le marché de référence américain du Henry Hub, en Louisiane, devraient baisser d'environ 1 % en 2026. NGAS/POLL