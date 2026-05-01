Selon Baker Hughes, les foreurs américains ont augmenté le nombre de leurs plateformes pétrolières et gazières pour la deuxième semaine consécutive

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* Le nombre total d'appareils de forage s'élève désormais à 547, son plus haut niveau depuis début avril, mais reste inférieur de 6 % à celui de l'année dernière

* Selon TD Cowen, les sociétés d'exploration et de production prévoient des dépenses d'investissement stables en 2026 par rapport à 2025

* L'EIA prévoit une baisse de la production de pétrole brut aux États-Unis en 2026, ainsi qu'une hausse de la production et des prix du gaz

(Ajout du nombre d'appareils de forage à Haynesville et en Alaska) par Scott DiSavino

Les sociétés énergétiques américaines ont ajouté cette semaine des plateformes de forage de pétrole et de gaz naturel pour la deuxième semaine consécutive, une première depuis la mi-mars, a indiqué vendredi la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi.

Le nombre d'appareils de forage pétroliers et gaziers, un indicateur avancé de la production future, a augmenté de trois pour atteindre 547 au cours de la semaine se terminant le 1er mai, son plus haut niveau depuis début avril. BHGUSWTT

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Malgré l'augmentation du nombre de plateformes cette semaine, Baker Hughes a indiqué que le nombre total restait en baisse de 37 plateformes, soit 6 % de moins qu'à la même période l'année dernière.

Baker Hughes a indiqué que le nombre de plateformes pétrolières avait augmenté d'une unité pour atteindre 408 cette semaine, son plus haut niveau depuis la mi-avril, tandis que celui des plateformes gazières avait augmenté d'une unité pour atteindre 130, son plus haut niveau depuis début avril, et que celui des autres plateformes diverses avait augmenté d'une unité pour atteindre neuf.

Dans le bassin schisteux de Haynesville, en Louisiane et au Texas, le nombre de plateformes a augmenté de deux cette semaine pour atteindre 58, son plus haut niveau depuis mai 2023.

En Alaska, le nombre de plateformes a augmenté d'une unité pour atteindre 12, son plus haut niveau depuis avril 2024.

Le nombre d'appareils de forage pétroliers et gaziers a baissé de 7 % en 2025, de 5 % en 2024 et de 20 % en 2023, la baisse des prix du pétrole américain CLc1 ayant incité les entreprises énergétiques à se concentrer davantage sur l'augmentation des rendements pour les actionnaires et le remboursement de la dette plutôt que sur l'augmentation de la production.

La société de services financiers TD Cowen a indiqué que les sociétés d'exploration et de production qu'elle suit prévoyaient de consacrer en 2026 un montant de dépenses d'investissement similaire à celui de 2025.

Cela contraste avec une baisse d'environ 4 % en 2025, des dépenses globalement stables d'une année sur l'autre en 2024, et des hausses de 27 % en 2023, 40 % en 2022 et 4 % en 2021.

Même si les prix au comptant du brut américain West Texas Intermediate devaient augmenter en 2026 en raison des perturbations de l'approvisionnement causées par la guerre en Iran , l'Agence américaine d'information sur l'énergie prévoyait que la production de brut passerait d'un niveau record de 13,6 millions de barils par jour en 2025 à 13,5 millions de barils par jour en 2026. Les prix au comptant du brut ont baissé en 2023, 2024 et 2025.

Du côté du gaz, l'EIA prévoyait que la production passerait d'un record de 107,7 milliards de pieds cubes par jour en 2025 à 109,6 milliards de pieds cubes par jour en 2026, les prix au comptant sur le marché de référence américain du Henry Hub, en Louisiane, devant grimper d'environ 4 % en 2026.

NGAS/POLL