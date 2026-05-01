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Selon Baker Hughes, les foreurs américains ont augmenté le nombre de leurs plateformes pétrolières et gazières pour la deuxième semaine consécutive
information fournie par Reuters 01/05/2026 à 19:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les entreprises énergétiques américaines ont augmenté cette semaine le nombre de leurs plateformes de forage de pétrole et de gaz naturel pour la deuxième semaine consécutive, une première depuis la mi-mars, a indiqué vendredi la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi.

Valeurs associées

BAKER HUGHES RG-A
69,4100 USD NASDAQ -0,37%
Gaz naturel
2,77 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
114,09 USD Ice Europ -6,24%
Pétrole WTI
105,42 USD Ice Europ -3,46%
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