Selon Baker Hughes, les foreurs américains ajoutent des plates-formes pétrolières et gazières pour la deuxième semaine consécutive
information fournie par Reuters 12/09/2025 à 19:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Scott DiSavino

Les entreprises américaines du secteur de l'énergie ont ajouté cette semaine des plates-formes de forage de pétrole et de gaz naturel pour la deuxième semaine consécutive, pour la première fois depuis avril, a indiqué la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi de vendredi. Le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz, un indicateur précoce de la production future, a augmenté de deux pour atteindre 539 au cours de la semaine du 12 septembre.

RIG-USA-BHI RIG-OL-USA-BHI RIG-GS-USA-BHI Selon Baker Hughes, le nombre d'appareils de forage pétrolier a augmenté de deux unités pour atteindre 416 cette semaine, son niveau le plus élevé depuis juillet, tandis que le nombre d'appareils de forage gazier est resté stable à 118.

Le nombre d'appareils de forage pour le pétrole et le gaz a diminué d'environ 5 % en 2024 et de 20 % en 2023, car la baisse des prix du pétrole CLc1 et du gaz NGc1 aux États-Unis au cours des deux dernières années a incité les entreprises énergétiques à se concentrer davantage sur l'augmentation du rendement pour les actionnaires et sur le remboursement de la dette plutôt que sur l'augmentation de la production. Les sociétés indépendantes d'exploration et de production (E&P) suivies par la société de services financiers américaine TD Cowen ont déclaré qu'elles prévoyaient de réduire leurs dépenses d'investissement d'environ 4 % en 2025 par rapport aux niveaux observés en 2024.

En comparaison, les dépenses sont restées à peu près stables en 2024, ont augmenté de 27 % en 2023, de 40 % en 2022 et de 4 % en 2021. Même si les analystes prévoient que les prix du brut au comptant aux États-Unis diminueront pour la troisième année consécutive en 2025, l'Administration américaine de l'information sur l'énergie (EIA) prévoit que la production de brut passera d'un niveau record de 13,2 millions de barils par jour (bpd) en 2024 à environ 13,4 millions de bpd en 2025.

Du côté du gaz, l'EIA prévoit une augmentation de 61 % des prix du gaz au comptant en 2025, ce qui inciterait les producteurs à augmenter leurs activités de forage cette année, après qu'une chute des prix de 14 % en 2024 ait poussé plusieurs entreprises énergétiques à réduire leur production pour la première fois depuis que la pandémie de COVID-19 a réduit la demande de carburant en 2020. NGAS/POLL

L'EIA prévoit que la production de gaz atteindra 106,6 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) en 2025, contre 103,2 bcfd en 2024 et un record de 103,6 bcfd en 2023.

© 2025 Thomson Reuters.

