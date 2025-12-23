Selon Baker Hughes, les foreurs américains ajoutent des plateformes pétrolières et gazières pour la première fois en trois semaines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Scott DiSavino et Sarah Qureshi

Les entreprises énergétiques américaines ont ajouté cette semaine des plates-formes de forage de pétrole et de gaz naturel pour la première fois en trois semaines, a indiqué la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi de mardi.

Le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz, un indicateur précoce de la production future, a augmenté de trois pour atteindre 545 au cours de la semaine du 23 décembre.

Baker Hughes a publié le rapport sur le nombre d'appareils de forage avec quelques jours d'avance en raison des vacances du jour de Noël.

Malgré l'augmentation du nombre d'appareils de forage cette semaine, Baker Hughes a déclaré que le nombre total d'appareils de forage était encore en baisse de 44 par rapport à la même période l'année dernière, ce qui représente une baisse de 7,5 %.

Selon Baker Hughes, le nombre d'appareils de forage pétrolier a augmenté de trois unités pour atteindre 409 cette semaine, tandis que le nombre d'appareils de forage gazier est resté inchangé à 127.

Le nombre d'appareils de forage pétrolier et gazier a diminué d'environ 5 % en 2024 et de 20 % en 2023, car la baisse des prix du pétrole CLc1 et du gaz NGc1 aux États-Unis au cours des deux dernières années a incité les entreprises du secteur de l'énergie à se concentrer davantage sur l'augmentation du rendement pour les actionnaires et sur le remboursement de la dette plutôt que sur l'augmentation de la production. Même si les analystes prévoient que les prix au comptant du pétrole brut aux États-Unis baisseront pour la troisième année consécutive en 2025, l'Administration américaine de l'information sur l'énergie prévoit que la production de pétrole brut passera d'un niveau record de 13,2 millions de barils par jour (bpd) en 2024 à environ 13,6 millions de bpd en 2025.

En ce qui concerne le gaz, l'EIA a prévu qu'une augmentation de 63 % des prix du gaz au comptant en 2025 inciterait les producteurs à augmenter leurs activités de forage cette année, après qu'une chute de 14 % des prix en 2024 ait poussé plusieurs entreprises énergétiques à réduire leur production pour la première fois depuis que la pandémie de COVID-19 a réduit la demande pour ce carburant en 2020. NGAS/POLL L'EIA prévoit que la production de gaz atteindra 107,7 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) en 2025, contre 103,2 bcfd en 2024 et un record de 103,6 bcfd en 2023.