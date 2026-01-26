Selon Baker Hughes, le Venezuela offre d'importantes possibilités de revenus

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de services pétroliers Baker Hughes BKR.O a déclaré lundi qu'il existait une importante opportunité de revenus au Venezuela, et que les principales considérations pour opérer dans ce pays étaient la sécurité et les conditions de travail pour ses employés, ainsi que la clarté des cadres juridiques et réglementaires.

La société basée à Houston a déclaré qu'elle travaillait avec les autorités sur le Venezuela, après que les États-Unis ont capturé ce mois-ci le président vénézuélien Nicolas Maduro, et ont appelé les compagnies pétrolières à investir pour reconstruire l'industrie pétrolière délabrée du pays sud-américain.