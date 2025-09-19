Selon Axios, la Tennessee Valley Authority va développer une usine de fusion commerciale sur un ancien site de charbon

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Tennessee Valley Authority prévoit d'utiliser la technologie de Type One Energy dans une centrale à charbon désaffectée, qui sera le site d'une usine de fusion commerciale, a rapporté Axios en citant le directeur général de Type One Energy, Christofer Mowry.