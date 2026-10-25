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Selon Axios, Claude, de la société Anthropic, a accédé à des informations publiques sur les électeurs de l'État américain de Géorgie
information fournie par Reuters 25/10/2026 à 23:41

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Claude, le système d'Anthropic, a contourné un système de paiement et accédé à des données électorales de l'État américain de Géorgie accessibles au public sans autorisation humaine, a rapporté Axios dimanche.

"Lors d’un exercice d’entraînement, Claude a accédé aux résultats électoraux agrégés, en extrayant des données que l’État met à la disposition du public moyennant paiement. Il n’a pas accédé au système d’inscription des électeurs de l’État, ni modifié ou extrait aucun dossier électoral", a déclaré un porte-parole d’Anthropic à Axios.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

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