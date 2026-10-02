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Selon Archer, un tribunal américain restreint la portée des demandes formulées dans le cadre du procès contre Joby Aero
information fournie par Reuters 02/10/2026 à 22:31

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Archer Aviation ACHR.N a déclaré vendredi que le tribunal fédéral de première instance du district nord de Californie, dans une décision rendue le 29 septembre, avait restreint la portée des demandes formulées à l'encontre de la société dans le cadre du litige intenté par Joby Aero, en rejetant certaines allégations relatives aux secrets d'affaires et aux contrats, ainsi que les demandes reconventionnelles d'Archer à l'encontre de Joby.

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