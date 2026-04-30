Selon Amazon, la remise en état des infrastructures cloud endommagées au Moyen-Orient prendra plusieurs mois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations sur la situation d'AWS à Bahreïn aux paragraphes 1, 6 et 7)

Amazon AMZN.O a déclaré jeudi que la restauration des opérations de cloud computing à Bahreïn et aux Émirats arabes unis, qui ont été endommagées pendant le conflit au Moyen-Orient, devrait prendre plusieurs mois. Les centres de données d'Amazon dans la région ont été touchés par des frappes de drones iraniens début mars, perturbant les services cloud.

Dans une mise à jour publiée sur son site web, Amazon Web Services a recommandé à ses clients de migrer toutes les ressources accessibles vers d'autres régions et de restaurer dès que possible les ressources inaccessibles à partir de sauvegardes à distance. Un porte-parole d'Amazon a confirmé que cette mise à jour était liée aux problèmes opérationnels survenus en mars. AWS est le plus grand fournisseur mondial de cloud computing . Parmi ses clients figurent des entreprises telles que Netflix, BMW et Pfizer, ainsi que des institutions financières, des groupes médiatiques et des organismes du secteur public.

AWS est le segment le plus rentable d'Amazon.

La page d'état d'AWS répertorie 31 services perturbés à Bahreïn et aux Émirats arabes unis à la date de la semaine du 30 avril. Plusieurs de ces services sont perturbés depuis début mars, selon la page d'état.

L'entreprise a déclaré que les perturbations affectant ses opérations aux Émirats arabes unis et à Bahreïn ont entraîné la suspension des opérations de facturation dans la région.