Selon Adobe, les dépenses en ligne pour les fêtes de fin d'année atteignent un niveau record aux États-Unis malgré une croissance plus lente

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La croissance des dépenses en ligne pour les fêtes de fin d'année aux États-Unis a ralenti en 2025, selon les données d'Adobe Analytics mercredi, même si les acheteurs ont établi un record grâce à des remises importantes et à une utilisation plus large des plans "acheter maintenant-payer plus tard".

Les dépenses en ligne entre le 1er novembre et le 31 décembre ont augmenté de 6,8 % pour atteindre 257,8 milliards de dollars, selon Adobe . Ce chiffre est à comparer à une augmentation de 8,7 % des dépenses en ligne au cours de la même période de l'année dernière.

Adobe a déclaré que les dépenses ont dépassé ses prévisions antérieures de 253,4 milliards de dollars de ventes en ligne pour la saison.

L'inflation et les retombées économiques des politiques commerciales du président Trump ont rendu les acheteurs soucieux de leur budget plus prudents en ce qui concerne les achats discrétionnaires, ce qui a pesé sur la croissance des ventes pendant les fêtes de fin d'année.

La Cyber Week a alimenté une grande partie de la croissance, les consommateurs à revenu élevé continuant à dépenser, tandis que les bonnes affaires et les options de paiement flexibles ont attiré en ligne les acheteurs soucieux de leur budget.

"Les remises compétitives et les options de paiement flexibles telles que Buy Now Pay Later ont également contribué à l'augmentation des dépenses record", a déclaré Vivek Pandya, analyste principal chez Adobe Digital Insights.

Le BNPL a représenté 20 milliards de dollars de dépenses en ligne au cours de la saison, soit une hausse de 9,8 % par rapport à la période des fêtes précédente, selon Adobe.

La demande de rabais a stimulé les achats d'articles plus coûteux, notamment les appareils électroniques, les articles de sport et les appareils électroménagers, selon Adobe. La société fonde ses estimations sur les transactions directes en ligne et analyse plus de 1 000 milliards de visites sur les sites web de vente au détail aux États-Unis.

Les smartphones ont représenté 56,4 % des transactions d'achat en ligne, contre 54,5 % l'année précédente, selon Adobe.

Les sites de vente au détail ont également enregistré un bond de 693,4 % du trafic lié aux assistants d'achat et aux chatbots alimentés par l'IA, a déclaré Adobe, après une augmentation de 1 300 % l'année précédente.