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Selon ABC, la FCC chercherait à intimider la chaîne au sujet de sa couverture médiatique
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 17:13
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

DIS.N , filiale de Disney, a déclaré jeudi que la menace de la Commission fédérale des communications (FCC) de révoquer les licences de diffusion du réseau s'inscrit dans le cadre d'une campagne d'intimidation sans précédent visant les contenus audiovisuels que l'administration Trump désapprouve.

ABC a déclaré que la décision quasi sans précédent de la FCC d'ordonner un réexamen anticipé des licences des huit chaînes ABC appartenant à Disney constituait un avertissement du gouvernement à l'intention des autres groupes médiatiques.

“Les représailles contre ABC constituent un signal adressé à toutes les entreprises médiatiques du pays: alignez-vous sur la vision de l’administration concernant la manière dont la couverture de l’actualité doit se présenter, ou en payez le prix”, a déclaré ABC dans un document déposé, ajoutant que l’objectif de l’agence est de “créer un secteur des médias trop effrayé par les représailles officielles pour couvrir librement l’actualité”.

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