Selon ABC, la FCC cherche à intimider la chaîne au sujet de sa couverture de l'actualité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon ABC, 95 % des commentateurs soutiennent les chaînes

* Le réseau affirme qu'il respecte pleinement les critères d'intérêt public

* La FCC estime qu'un réexamen anticipé des licences est justifié par des préoccupations liées à la diversité

(Ajout de détails supplémentaires aux paragraphes 4 à 13; pas de commentaire immédiat de la FCC; ajout de photos) par David Shepardson

DIS.N ,propriété de Walt Disney, a déclaré jeudi que la menace de la Commission fédérale des communications (FCC) de révoquer les licences de diffusion du réseau s'inscrit dans le cadre d'une campagne d'intimidation sans précédent visant les contenus audiovisuels que l'administration Trump désapprouve.

ABC a déclaré que la décision quasi sans précédent de l’agence de l’administration Trump d’ordonner un réexamen anticipé des licences des huit stationsABC détenues par Disney constituait un avertissement du gouvernement à l’intention des autres groupes médiatiques.

« Les représailles contre ABC constituent un signal adressé à toutes les entreprises médiatiques du pays: se plier à la vision de l’administration sur ce à quoi doit ressembler la couverture de l’actualité, ou en payer le prix », a déclaré ABC dans un communiqué, ajoutant que l’objectif de l’agence est de « créer un secteur des médias trop effrayé par les représailles officielles pour couvrir librement l’actualité ».

Le président de la FCC, Brendan Carr, qui n’a pas immédiatement réagi jeudi, a ordonné ces réexamens en avril, alors même que le renouvellement des licences de ces chaînes ne devait être examiné qu’à partir d’octobre 2028. Avant avril, la FCC n’avait pas ordonné de réexamen anticipé depuis plus de 50 ans.

M. Carr pourrait décider de prendre des mesures après la date limite fixée au 5 août pour la soumission des commentaires finaux.

Ces examens ont été ordonnés au lendemain de l’appel lancé par Donald Trump à la chaîne ABC pour qu’elle licencie l’animateur de son émission de fin de soirée, Jimmy Kimmel.

ABC a indiqué que plus de 150 000 commentaires avaient été déposés et que plus de 95 % d’entre eux soutenaient les chaînes. De nombreux élus locaux et associations des huit États concernés ont déposé des commentaires en faveur des chaînes.

« Dès ses débuts, cette administration a clairement affiché son intention de sanctionner ABC pour sa couverture de l’actualité et de créer un effet dissuasif sur ABC et d’autres », a déclaré ABC.

La FCC a expliqué que cette décision faisait suite à une enquête d’un an visant à déterminer si les politiques de diversité de Disney constituaient une discrimination illégale, une allégation que l’entreprise réfute. M. Carr et Disney n’ont pas immédiatement réagi mardi.

Les chaînes de télévision ont besoin d’une licence de la FCC pour utiliser les ondes publiques. Bien que les retraits de licence soient extrêmement rares, les détracteurs affirment que la perspective de perdre une licence peut exercer une pression sur les diffuseurs et susciter des inquiétudes quant à l’ingérence du gouvernement dans les décisions éditoriales et de programmation. Les chaînes bénéficient de droits étendus, garantis par le Premier amendement, pour prendre leurs décisions en matière de programmation. M. Carr a ouvert en mars 2025 une enquête sur les pratiques de Disney en matière de diversité et a déclaré que Disney avait fourni des documents qu’il jugeait insuffisants.

Trump a exhorté à plusieurs reprises les diffuseurs à supprimer les émissions humoristiques ou d’actualité qu’il n’apprécie pas ou qui se sont montrées critiques, faisant pression sur les régulateurs pour qu’ils révoquent les licences des diffuseurs qu’il juge partiaux. En novembre, Trump a exigé que la FCC révoque les licences d’ABC après avoir critiqué un correspondant d’ABC News pour avoir interrogé le prince héritier d’Arabie saoudite sur le meurtre, en 2018, d’un chroniqueur du Washington Post, dans une question qu’il a qualifiée d’« insubordonnée ».

La FCC mène également une enquête sur l’émission-débat diffusée en journée sur ABC, « The View », qui traite de la politique américaine, après avoir déclaré qu’elle pourrait être soumise aux règles fédérales obligeant les diffuseurs à offrir l’égalité des chances aux candidats politiques.