Sella Sgr lance un fonds vert à échéance avec Rothschild & Co AM

(NEWSManagers.com) - Sella Sgr, la société de gestion du groupe italien Sella, a lancé le fonds Bilanciato Ambiente Cedola 2027, le premier fonds italien ESG à échéance avec une spécialisation sur l' environnement, rapporte Bluerating. L' un des objectifs de ce fonds diversifié est de soutenir la transition énergétique et de protéger l' environnement par le biais de la réduction des émissions de CO2. Ainsi, le fonds préfère investir dans des secteurs susceptibles de produire de faibles émissions, en évitant les secteurs les plus polluants liés, par exemple, aux combustibles fossiles. Rothschild & Co Asset Management, avec lequel Sella Sgr a signé un accord, apportera son aide pour le processus de sélection des titres.