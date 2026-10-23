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Selective Insurance en hausse après la publication de ses résultats du troisième trimestre
information fournie par Reuters 23/10/2026 à 19:04

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** L'action de Selective Insurance Group

SIGI.O progresse de 6% à 97,4 dollars

** Après la clôture du marché jeudi, la société a annoncé un résultat d'exploitation ajusté de 141,7 millions de dollars, soit 2,37 dollars par action, pour le troisième trimestre clos le 30 septembre, contre 106,7 millions de dollars, soit 1,75 dollar par action, un an plus tôt

** Le ratio combiné de la société, basée à Short Hills, dans le New Jersey, s'améliore de 1,8 point en glissement annuel pour s'établir à 96,8%

** La société de courtage Piper Sandler relève son objectif de cours de 97 à 99 dollars, ce qui représente un potentiel de hausse d’environ 8% par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** "La société continue de réduire son portefeuille pour améliorer sa rentabilité, mais à un rythme plus rapide que ce que nous avions prévu", déclare Piper Sandler

** Sur neuf analystes, deux attribuent à l’action la note "achat fort" ou "achat", six "conserver" et un "vendre"; leur objectif de cours médian est de 99 dollars – données compilées par LSEG

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre affiche une hausse de 15,3% depuis le début de l'année

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