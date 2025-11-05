Selectirente, une croissance quasi-nulle des revenus au troisième trimestre

(AOF) - Selectirente a vu son chiffre d’affaires progresser de seulement 0,1%, à 22,596 millions d’euros, au troisième trimestre. Dans le détail, les loyers ont connu une très légère croissance de 0,4%, à 22,4 millions d’euros, tandis que les autres revenus ont chuté de 27,2%, à 196 000 euros. Sur la période, le taux d’occupation de la foncière spécialisée dans l’immobilier de murs de commerces de proximité a atteint 95,9%, stable par rapport au deuxième trimestre.

En dépit d'un contexte macroéconomique et géopolitique qui pèse sur la dynamique des marchés financiers européens, Selectirente souhaite continuer à saisir des opportunités d'acquisitions qui pourraient se présenter, maîtriser son niveau d'endettement de 40% maximum et poursuivre sa politique d'arbitrage visant au recentrage stratégique de son patrimoine.

AOF - EN SAVOIR PLUS