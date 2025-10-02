SELECTIRENTE : SELECTIRENTE saisit des opportunités d'investissement avec l'acquisition de deux portefeuilles de commerces de proximité à Paris et en première couronne

SELECTIRENTE saisit des opportunités d'investissement avec l'acquisition de deux portefeuilles de commerces de proximité à Paris et en première couronne

SELECTIRENTE, la seule foncière française cotée spécialisée en murs de commerces de proximité, poursuit sa stratégie d'investissement dans des locaux commerciaux situés en centre-ville de grandes métropoles, notamment à Paris avec l'ambition de faire de la capitale le cœur de son développement. Dans cette optique, la Société annonce avoir procédé à l'acquisition de deux portefeuilles en Île-de-France constitués principalement de 10 locaux commerciaux. Le prix de revient total de cette opération, louée à des enseignes de premier plan et dans des zones à forte densité résidentielle, s'élève à près de 11 M€, pour un rendement immédiat de l'ordre de 6,8%.

Le premier portefeuille se compose de 4 commerces de proximité, 3 à Paris (III ème , X ème et XVII ème arrondissements) et 1 à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), tous situés sur des artères commerçantes très fréquentées, pour un coût de revient total de 3,6 M€.

Le second portefeuille est quant à lui constitué de 6 commerces et, à la marge, d'une surface de bureau, d'une superficie utile globale de 1 677 m², pour un prix de revient total de 7,3 M€, dégageant un rendement immédiat de plus de 7%. Trois de ces actifs sont actuellement loués à Picard Surgelés dans le XV ème arrondissement de Paris, à Viroflay (Yvelines) et à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), sur la très fréquentée avenue du Général Leclerc. Ce portefeuille inclut aussi un commerce à Maisons-Alfort, sur le même axe, loué à Carrefour City, une boutique dans le I er arrondissement de Paris et un actif occupé par Domino's Pizza à Viroflay.

Depuis le début d'année 2025, SELECTIRENTE a ainsi réalisé 13,2 M€ d'acquisitions, parfaitement en ligne avec sa stratégie d'investissement. La Société est par ailleurs engagée à date dans plus de 8 M€ d'investissements supplémentaires et prête à saisir d'autres opportunités grâce à ses ressources financières.

Jérôme Descamps, président de SELECTIRENTE Gestion, déclare :

« Cette double acquisition, réalisée sur des axes stratégiques et dans des quartiers parisiens particulièrement attractifs, illustre la capacité intacte de SELECTIRENTE à capter les meilleures opportunités du marché de l'immobilier commercial en centre-ville qui se présentent dans l'environnement économique actuel. Après une période marquée par des arbitrages stratégiques de recentrage du portefeuille, cette opération témoigne du retour actif à une dynamique d'investissement, avec d'autres acquisitions prévues à Paris et au sein de grandes métropoles françaises dans les prochains mois ».

Contact presse

Dany ABI AZAR – Directeur Administratif et Financier - Selectirente Gestion – +33 (0)1 69 87 19 93 – dany.abiazar@selectirente.com

Guillaume DUHAMEL – Agence de communication Shan - Tél. +33 (0)6 13 81 00 92 – guillaume.duhamel@shan.fr

À propos de SELECTIRENTE



Créée en 1997 à l'initiative de SOFIDY et de professionnels de l'immobilier, SELECTIRENTE a été introduite en Bourse en octobre 2006 et a adopté le statut SIIC au 1 er janvier 2007. SELECTIRENTE se positionne comme une des rares foncières spécialisées dans l'immobilier de murs de commerces de proximité.

SELECTIRENTE est gérée par SELECTIRENTE GESTION, gérant et associé commandité, qui elle-même s'appuie sur le savoir-faire et les compétences du prestataire de services SOFIDY (société faisant partie des activités immobilières du groupe Tikehau Capital) en matière d' asset management , de property management et d'exécution des programmes d'investissement, d'arbitrage et de financement.

Dotée d'un portefeuille de près de 580 M€ à fin juin 2025 situé à plus de 63% dans Paris intra-muros, la Société a pour volonté stratégique le développement et la valorisation de son patrimoine commercial de centre-ville dans les métropoles françaises et européennes les plus dynamiques.

Marché de cotation : Euronext Paris Compartiment B (SELER) – ISIN : FR0004175842

Plus d'informations : www.selectirente.com