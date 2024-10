SELECTIRENTE : SELECTIRENTE renforce ses engagements de développement durable en inaugurant son premier financement Sustainability-Linked Loan

Communiqué de presse

Le 30 octobre 2024

SELECTIRENTE renforce ses engagements de développement durable en inaugurant son premier financement

Sustainability-Linked Loan

SELECTIRENTE, la foncière cotée spécialisée dans l'immobilier de murs de commerces de proximité en centre-ville, annonce avoir « verdi » son refinancement de 80 M€ de crédits corporate signé en juillet 2024 auprès de ses partenaires bancaires historiques, en le convertissant en un Sustainability-Linked Loan, intégrant des objectifs ESG indexés sur trois critères de performances extra-financières.

Désormais qualifiées de Sustainability-Linked Loan – SLL, ces deux lignes de financement bancaire durable d'un montant global de 80 M€, conclues pour offrir une prorogation de la maturité de la dette et permettant à la foncière de disposer de nouveaux moyens financiers pour accompagner sa croissance, prennent en compte trois critères de performances extra-financières (climat, énergie et collecte des données) pouvant en impacter les marges bancaires.

Adaptation des actifs au changement climatique , en améliorant le pourcentage de la surface des actifs du patrimoine dotés d'une étude de vulnérabilité face aux risques liés au changement climatique, et d'un plan d'action établi à partir de l'outil Bat-ADAPT

, en améliorant le pourcentage de la surface des actifs du patrimoine dotés d'une étude de vulnérabilité face aux risques liés au changement climatique, et d'un plan d'action établi à partir de l'outil Bat-ADAPT Réduction de la consommation d'énergie primaire des actifs , dans le but d'améliorer l'empreinte environnementale de l'énergie utilisée en favorisant, à moyen terme, l'achat d'énergies renouvelables

, dans le but d'améliorer l'empreinte environnementale de l'énergie utilisée en favorisant, à moyen terme, l'achat d'énergies renouvelables Augmentation de la collecte de données relatives à la performance énergétique des actifs , notamment au travers d'une collecte renforcée des données auprès des locataires ainsi que par la poursuite de partenariats clés avec des experts du marché.

SELECTIRENTE pilotera ainsi chaque année l'évolution de ses indicateurs clé de performances (KPI) sélectionnés et leur performance annuelle vis-à-vis des Objectifs de Performance Durable (SPT) établis avec ses partenaires bancaires jusqu'à l'échéance des financements concernés. Cette démarche vient confirmer l'objectif d'excellence de la démarche RSE de la foncière, sa capacité de pilotage et son engagement concret pour un secteur de l'immobilier plus responsable.

L'alignement des trajectoires d'amélioration avec les Sustainability Linked Loan Principles de la Loan Market Association a été évaluée par EthiFinance, société de notation, de recherche et de conseil engagée dans la finance durable.

Dans le cadre de cette opération, SELECTIRENTE a été conseillée par son pool de partenaires bancaires : Société Générale agissant en qualités d'agent, coordinateur, co-coordinateur ESG et co-arrangeur, Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM) et HSBC Continental Europe, agissant en qualités de co-arrangeurs et co-coordinateurs ESG, assistés par leurs conseils Norton Rose Fulbright et par A&O Shearman.

Jérôme Descamps, président de SELECTIRENTE Gestion, déclare :

« Pleinement engagés pour un immobilier plus durable, nous sommes particulièrement fiers de l'aboutissement de ce travail collectif, y compris avec les synergies issues du concert d'actionnaires formé par Tikehau Capital et Sofidy, qui atteste de la volonté forte de SELECTIRENTE de concrétiser ses engagements en matière de développement durable, et de poursuivre avec exigence le verdissement de son patrimoine et de son financement. Soutenu par nos partenaires historiques, ce premier financement durable illustre également notre capacité à déployer une stratégie en ligne avec les enjeux climatiques, urbanistiques et sociétaux d'aujourd'hui et de demain.»

Contacts

Dany ABI AZAR – Directeur Administratif et Financier Selectirente Gestion – +33 (0)1 69 87 02 00 – dany.abiazar@selectirente.com

Aliénor KUENTZ – +33 (0)6 28 81 30 83 – alienor.kuentz@shan.fr

Calendrier financier

05/11/2024 : Chiffre d'affaires et activité du 3 e trimestre 2024

trimestre 2024 13/02/2025 : Résultats annuels 2024

À propos de SELECTIRENTE

Créée en 1997 à l'initiative de SOFIDY et de professionnels de l'immobilier, SELECTIRENTE a été introduite en Bourse en octobre 2006 et a adopté le statut SIIC au 1 er janvier 2007. SELECTIRENTE se positionne comme une des rares foncières spécialisées dans l'immobilier de murs de commerces de proximité.

SELECTIRENTE est gérée par SELECTIRENTE GESTION, gérant et associé commandité, qui elle-même s'appuie sur le savoir-faire et les compétences du prestataire de services SOFIDY (société faisant partie des activités immobilières du groupe Tikehau Capital) en matière d'asset management, de property management et d'exécution des programmes d'investissement, d'arbitrage et de financement.

Dotée d'un portefeuille de près de 575 M€ situé à plus de 61% dans Paris intra-muros, la Société a pour volonté stratégique le développement et la valorisation de son patrimoine commercial de centre-ville dans les métropoles françaises et européennes les plus dynamiques.

Marché de cotation : Euronext Paris Compartiment B (SELER) – ISIN : FR0004175842

Plus d'informations : www.selectirente.com

