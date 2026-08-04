SELECTIRENTE : Selectirente - Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions

04 août 2026

(Articles L.233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers)

Contacts

Audrey MILLERET – Directrice administrative et financière Selectirente Gestion - +33 (0)1 69 87 02 00 – audrey.milleret@selectirente.com

Claire HILBERT – Agence de communication SHAN – +33 (0)6 15 80 91 30 – claire.hilbert@shan.fr

www.selectirente.com l Communiqué de presse – Nombre d'actions et de droits de vote au 31 juillet 2026

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Information réglementée :

Total du nombre de droits de vote et du capital :

- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99709-nombre-d_actions-et-de-droits-de-vote-31-juillet-2026.pdf