SELECTIRENTE : SELECTIRENTE confirme une nouvelle fois la qualité de sa communication financière et extra-financière

SELECTIRENTE, la foncière cotée spécialisée en murs de commerces de proximité, est de nouveau récompensée par l'EPRA (European Public Real Estate Association) et conserve les niveaux atteints en 2025.

Pour la cinquième année consécutive, SELECTIRENTE remporte un EPRA BPR Gold Award. Cette distinction illustre la qualité du reporting financier de la Société, ainsi que de son alignement avec les recommandations de l'EPRA en matière de communication financière, lesquelles garantissent un niveau élevé de transparence, de fiabilité et de comparabilité des informations communiquées. Parmi les 163 sociétés évaluées cette année par l'EPRA, 91 ont obtenu cette distinction de niveau Gold.

SELECTIRENTE se voit également attribuer, pour la deuxième année consécutive, un EPRA sBPR Award de niveau Silver au titre de son reporting extra-financier. Cette récompense reflète un niveau élevé d'adhésion au référentiel sBPR, fondé sur l'évaluation de 28 indicateurs de performance environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Elle confirme la trajectoire positive engagée par la Société en matière de durabilité.

« Ces nouvelles récompenses décernées par l'EPRA viennent prouver les capacités concrètes de nos équipes à répondre aux plus hautes exigences en matière de transparence, de clarté et de suivi des informations financières et extra-financières. SELECTIRENTE entend bien maintenir ses engagements auprès de l'ensemble de ses parties prenantes ». - Jean-Marc PETER, Président de SELECTIRENTE GESTION

Calendrier financier

4 novembre 2026 (avant bourse) : Chiffre d'affaires et activité du 3 ème trimestre 2026

Contacts

Audrey MILLERET – Directrice Administrative et Financière Selectirente Gestion – +33 (0)1 85 29 03 10 – audrey.milleret@selectirente.com

Claire HILBERT – Agence de communication SHAN – +33 (0)6 15 80 91 30 – claire.hilbert@shan.fr

A propos de SELECTIRENTE

Selectirente est l'une des rares foncières cotées en Europe spécialisée dans l'immobilier de murs de commerces de proximité. Société d'Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris, elle est gérée par SELECTIRENTE GESTION, qui elle-même s'appuie sur le savoir-faire et les compétences de Tikehau Investment Management, la société de gestion d'actifs du groupe Tikehau Capital.

Dotée d'un portefeuille immobilier diversifié et de grande qualité de 583 M€, Selectirente a mis en place une stratégie de croissance duale, pour le développement et la valorisation de son patrimoine commercial de centre-ville à Paris et dans les grandes métropoles européennes les plus dynamiques. Forte de son track record et de fondamentaux solides, Selectirente est une foncière engagée et opportuniste qui mène une politique d'arbitrages rigoureuse et sélective orientée vers la création de valeur.

Marché de cotation : Euronext Paris Compartiment B (SELER) – ISIN : FR0004175842

Plus d'informations : www.selectirente.com