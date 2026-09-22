SELECTIRENTE : Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2026

SELECTIRENTE annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») son Rapport Financier Semestriel 2026.

Le Rapport Financier Semestriel peut être consulté et téléchargé à partir du site internet de la Société ( www.selectirente.com , rubrique Investisseurs/Informations réglementées).

Une version anglaise du Rapport Financier Semestriel (à titre informatif et traduite de la version française originale) sera également disponible sur le site internet de SELECTIRENTE.

Contacts

Audrey MILLERET – Directrice administrative et financière Selectirente Gestion - +33 (0)1 69 87 02 00 – audrey.milleret@selectirente.com

Claire HILBERT – Agence de communication SHAN – +33 (0)6 15 80 91 30 – claire.hilbert@shan.fr

À propos de SELECTIRENTE

Selectirente est l'une des rares foncières cotées en Europe spécialisée dans l'immobilier de murs de commerces de proximité. Société d'Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris, elle est gérée par SELECTIRENTE GESTION, qui elle-même s'appuie sur le savoir-faire et les compétences de Tikehau Investment Management, la société de gestion d'actifs du groupe Tikehau Capital.

Dotée d'un portefeuille immobilier diversifié et de grande qualité de 583 M€, Selectirente a mis en place une stratégie de croissance duale, pour le développement et la valorisation de son patrimoine commercial de centre-ville à Paris et dans les grandes métropoles européennes les plus dynamiques. Forte de son track record et de fondamentaux solides, Selectirente est une foncière engagée et opportuniste qui mène une politique d'arbitrages rigoureuse et sélective orientée vers la création de valeur.

Marché de cotation : Euronext Paris Compartiment B (SELER) – ISIN : FR0004175842

Plus d'informations : www.selectirente.com

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