SELECTIRENTE : Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2025

SELECTIRENTE annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») son rapport financier semestriel 2025.

Le Rapport Financier Semestriel peut être consulté et téléchargé à partir du site internet de la Société ( www.selectirente.com , rubrique Investisseurs/Informations réglementées).

Une version anglaise du Rapport Financier Semestriel (à titre informatif et traduite de la version française originale) sera prochainement disponible sur le site internet de SELECTIRENTE.

Contacts

Dany ABI AZAR –Directeur Administratif et Financier Selectirente Gestion - +33 (0)1 69 87 02 00 – dany.abiazar@selectirente.com

Aliénor KUENTZ – Agence de communication SHAN – +33 (0)6 28 81 30 83 – alienor.kuentz@shan.fr

À propos de SELECTIRENTE

Créée en 1997 à l'initiative de SOFIDY et de professionnels de l'immobilier, SELECTIRENTE a été introduite en Bourse en octobre 2006 et a adopté le statut SIIC au 1 er janvier 2007. SELECTIRENTE se positionne comme une des rares foncières spécialisées dans l'immobilier de murs de commerces de proximité.

SELECTIRENTE est gérée par SELECTIRENTE GESTION, gérant et associé commandité, qui elle-même s'appuie sur le savoir-faire et les compétences du prestataire de services SOFIDY (société faisant partie des activités immobilières du groupe Tikehau Capital) en matière d' asset management , de property management et d'exécution des programmes d'investissement, d'arbitrage et de financement.

Dotée d'un portefeuille de près de 580 M€ situé à plus de 63% dans Paris intra-muros, la Société a pour volonté stratégique le développement et la valorisation de son patrimoine commercial de centre-ville dans les métropoles françaises et européennes les plus dynamiques.

Marché de cotation : Euronext Paris Compartiment B (SELER) – ISIN : FR0004175842

Plus d'informations : www.selectirente.com

