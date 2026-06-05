SELECTIRENTE : Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions

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www.selectirente.com l Communiqué de presse – Nombre d'actions et de droits de vote au 31 mai 2026

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Information réglementée :

Total du nombre de droits de vote et du capital :

- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/98604-nombre-d_actions-et-de-droits-de-vote-31-mai-2026.pdf