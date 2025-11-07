SELECTIRENTE : Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions

(Articles L.233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers)

Dany ABI AZAR –Directeur Administratif et Financier Selectirente Gestion - +33 (0)1 69 87 02 00 – dany.abiazar@selectirente.com

Aliénor KUENTZ – Agence de communication SHAN – +33 (0)6 28 81 30 83 – alienor.kuentz@shan.fr

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95090-actions-et-de-droits-de-vote-31-octobre-2025.pdf