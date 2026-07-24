Selectirente : Capacité de déploiement en attente

Publication des résultats du H1 2026

Le résultat récurrent EPRA progresse de +4 % à 9,5 M€ (2,29 €/action) et le taux d'occupation ressort à 95,7 % sur douze mois, au plus haut. L'ANR NTA EPRA se maintient à 88,57 €/action (-0,3 % sur un an), une belle résistance dans un marché encore convalescent. La structure financière reste maîtrisée (LTV EPRA 35,5 %, coût de la dette 2,6 %) et préserve une capacité de déploiement intacte.

Perspectives : déploiement différé, capacité intacte

Nous révisons nos hypothèses à la baisse pour intégrer le rythme d'exécution observé. Nous ramenons notre estimation d'investissements 2026 de 50,0 M€ à 25,0 M€, un ajustement qui traduit un décalage calendaire et non une remise en cause du dossier. L'offre reste à ce stade étroite et le calendrier de sourcing peu favorable, ce qui pèse sur le rythme de déploiement sans altérer la qualité du pipeline ni la sélectivité des opérations. Nous abaissons symétriquement notre hypothèse de cessions de 6,0 M€ à 4,0 M€, la foncière n'ayant aucun intérêt à arbitrer dans un marché acheteur encore timide. Cette pause constitue une réserve de valeur, Selectirente conservant 43,6 M€ de trésorerie et de lignes bancaires non tirées, soit une optionalité d'acquisition non valorisée dans nos estimations et mobilisable dès que la profondeur de marché se rétablira.

Nous notons enfin le passage de la dette à moins d'un an à 104,1 M€, la ligne corporate arrivant à échéance en 2027. Couverte à 100 % jusque-là, elle se refinancera au-dessus du coût moyen actuel de 2,6 %, ce qui pèsera marginalement sur le FFO à horizon 2027-2028.

Cette moindre contribution des acquisitions nous conduit à abaisser notre prévision de loyers 2026 à 31,4 M€ (vs 32,6 M€), en croissance de +3,9 %. Par ailleurs, la remontée de l'OAT à 10 ans proche de 4 % relève notre taux d'actualisation et pèse sur notre valorisation DCF.

Recommandation

À la suite de cette publication et à la révision de nos estimations, nous réitérons notre recommandation à Achat et ramenons notre OC à 107,0 € (vs 110,0€) sur le titre.