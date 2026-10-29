Sélectionné par le Pentagone pour un projet à 1 MdUSD, Lockheed Martin grimpe de 2%

Le groupe de défense américain a obtenu un accord pour développer un intercepteur de nouvelle génération destiné à renforcer les capacités de défense aérienne et antimissile de l'armée américaine face aux menaces émergentes. Le titre progresse de 2% à Wall Street, à 642 USD.

Le Pentagone vient d'annoncer avoir sélectionné Lockheed Martin dans le cadre du programme "Future Interceptor", dont la valeur totale est estimée à 1,08 MdUSD. Le projet prévoit un financement public de 660,4 MUSD et une contribution de 423 MUSD du groupe.

Le futur intercepteur vise à améliorer la portée d'engagement, l'altitude, la vitesse et la manoeuvrabilité afin de compléter les systèmes de défense aérienne et antimissile existants.

L'accord porte sur le développement de prototypes ainsi que sur des essais et des évaluations destinés à mesurer les performances du système. Les décisions concernant les prochaines phases de développement et une éventuelle production dépendront notamment des résultats des essais, des besoins opérationnels et des ressources disponibles.