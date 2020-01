Sélection du Guide Michelin : Le Jules Verne et Le Pré Catelan récompensés

Paris, le 27 janvier 2020 - Après l'annonce de la sélection du Guide Michelin, Nathalie Bellon-Szabo, Directrice Générale de Sodexo Sports et Loisirs Monde tient à féliciter le Chef Frédéric Anton et toutes ses équipes des restaurants Le Jules Verne, qui obtient une étoile six mois seulement après sa réouverture, et Le Pré Catelan, qui affiche trois étoiles depuis 2007.

Avec Le Jules Verne, adresse gastronomique au sommet de la tour Eiffel, et Le Pré Catelan, fleuron de la Maison Lenôtre nichée au cœur du Bois de Boulogne, Sodexo Sports et Loisirs a le privilège de compter deux de ses établissements récompensés par le célèbre Guide rouge. Il s'agit d'une reconnaissance unique de l'excellence et du savoir-faire des équipes dirigées par le Chef Frédéric Anton.

« Je suis très heureux car ces étoiles viennent récompenser tout le travail accompli, en salle et en cuisine, par les équipes du Jules Verne et du Pré Catelan. C'est deux fois plus d'émotions : l'émotion d'une première étoile avec Le Jules Verne, six mois seulement après son ouverture, et l'émotion, toujours aussi forte, d'afficher trois étoiles pour la treizième année consécutive au Pré Catelan », réagit Frédéric Anton.

Directrice Générale de Sodexo Sports et Loisirs Monde et Présidente de Lenôtre, Nathalie Bellon-Szabo savoure : « Sodexo a le privilège de compter parmi ses établissements deux des plus beaux restaurants du monde, Le Jules Verne et Le Pré Catelan, respectivement récompensés d'une et de trois étoiles ! C'est une très belle reconnaissance et une grande fierté pour tous les collaborateurs de Sodexo. Au nom du groupe, je tiens à remercier chaleureusement le Chef Frédéric Anton et ses équipes du Jules Verne et du Pré Catelan et leur dire combien nous sommes heureux et honorés de travailler à leurs côtés ».

A? propos de Sodexo Sports et Loisirs

Sodexo Sports & Loisirs est l'un des segments stratégiques du groupe Sodexo. Ce segment assure en France et dans le monde une importante activité? de gestion de sites de prestige, culturels et sportifs, et de grands évènements. A? la fois en qualité? de propriétaire de Lieux et Marques de prestige (Le Lido de Paris, Leno?tre, Le Pre? Catelan, Bateaux Parisiens, Yachts de Paris, etc.) ou comme partenaire stratégique de ses clients, lieux d'exception (les restaurants de la tour Eiffel, les Maisons de Prestige, la Seine Musicale, etc.) et grands événements (Super Bowl 2020, Roland-Garros, le Tour de France, Royal Ascot, Coupe du monde de Rugby, etc.). Ce segment représente 1.7 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le monde, près de 40 000 collaborateurs, et plus d'une centaine de métiers a? son actif.

