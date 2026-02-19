 Aller au contenu principal
Select Water Solutions glisse après le lancement d'une offre d'actions de 175 millions de dollars
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 22:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 février -

** Select Water Solutions WTTR.N en baisse de 6,8% à 13,25

dans des échanges prolongés après l'annonce de l'émission d'actions

** La société, qui fournit des solutions

durables en matière d'eau et de produits chimiques à l'industrie de l'énergie, lance () une offre d'actions de 175 millions de dollars

** Elle a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales, y compris des projets d'investissement pour la croissance de l'infrastructure de l'eau, des acquisitions potentielles ou le remboursement de la dette

** JP Morgan et BofA sont les chefs de file des teneurs de livre

** La société basée à Gainesville, Texas, a ~121,3 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 1,7 milliard de dollars

** L'action a terminé jeudi en baisse de 1,3 % à 14,22 $, réduisant le gain depuis le début de l'année à 35 %. Les actions ont augmenté de près de 80% au cours des six derniers mois

** Les 6 analystes sont optimistes sur le titre et leur prévision médiane est de 16,50 $, selon les données de LSEG

Valeurs associées

BANK OF AMERICA
52,765 USD NYSE -1,12%
JPMORGAN CHASE
307,935 USD NYSE -0,28%
Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 19/02/2026 à 22:53:36.

