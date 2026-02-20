Select Water Solutions chute suite à la vente d'actions de 175 millions de dollars

20 février -

** Les actions de Select Water Solutions WTTR.N ont baissé de 7,4 % à 13,17 $ avant la cloche

après avoir fixé le prix d'une offre d'actions de 175 millions de dollars

** WTTR, qui fournit des solutions durables en matière d'eau et de produits chimiques à l'industrie de l'énergie,

a vendu jeudi dernier () environ 13,7 millions d'actions à 12,75 $,

soit une décote de 10,3 % par rapport à la dernière vente de l'action.

** La société utilisera le produit net de l'offre à des fins générales, y compris des projets d'investissement pour la croissance de l'infrastructure de l'eau, des acquisitions potentielles ou le remboursement de la dette

** JP Morgan et BofA sont les principaux teneurs de livres

** La société basée à Gainesville, Texas, a environ 121,3 millions d'actions en circulation * * WTTR a publié mardi un chiffre d'affaires de 346,5 millions de dollars et un Ebitda ajusté de 64,2 millions de dollars pour le quatrième trimestre, dépassant les estimations de 320 millions de dollars et 60,9 millions de dollars de LSEG, respectivement. Son action a augmenté de près de 9% le mercredi

** Jusqu'à la clôture de jeudi, l'action a augmenté de 35 % depuis le début de l'année et a progressé de près de 80 % au cours des six derniers mois

** Les 6 analystes sont tous optimistes; PT médian de 16,50 $, selon les données de LSEG