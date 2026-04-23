SEGRO réitère guidance capex développement 2026 à 450-550 millions £

* SEGRO a réitéré sa guidance 2026 de capex de développement à 450-550 millions £. * Groupe anticipe que dynamiques offre-demande favorables soutiendront nouvelle croissance des loyers de marché, sur fond de faible niveau de surfaces spéculatives en construction. * Prévisions s’appuient sur un T1 solide avec 23 millions £ de nouveaux loyers « headline » contractés, dont 12 millions £ issus des développements. * Visibilité renforcée par pipeline de projets en construction ou en négociations avancées représentant 73 millions £ de loyers potentiels, pré-loués à 67%. * Indicateurs opérationnels restent élevés avec taux d’occupation à 94,8% et rétention clients à 83%, tandis que revalorisation atteint 38% au Royaume-Uni. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. SEGRO plc published the original content used to generate this news brief on April 23, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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