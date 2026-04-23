SEGRO contracte 23 millions £ de nouveaux loyers au 1er trimestre 2026

* SEGRO publie une mise à jour d’activité couvrant 1er janvier-31 mars 2026, avec 23 millions GBP de nouveaux loyers « headline » contractualisés, dont 12 millions GBP issus de locations sur développements.

* Revalorisation de 38 % sur révisions, renouvellements et renégociations de baux au Royaume-Uni, 19 % au niveau du groupe. * Taux d’occupation stable à 94,8 %, taux de rétention clients à 83 %. * Projets en construction ou en négociations avancées représentant 73 millions GBP de loyers potentiels, 67 % adossés à des pré-locations, rendement de développement annoncé à 7,6 %. * Recyclage d’actifs avec 106 millions GBP de cessions finalisées au-dessus de la valeur comptable, 138 millions GBP supplémentaires déjà échangés pour finalisation plus tard en 2026. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. SEGRO plc published the original content used to generate this news brief on April 23, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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