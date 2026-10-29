SEG Solar acquiert un terrain pour la construction d'une usine de cellules solaires d'une valeur de 950 millions de dollars

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SEG Solar a annoncé jeudi avoir acquis un terrain pour la construction d'une usine de cellules solaires d'une valeur de 950 millions de dollars près de Houston, au Texas, qui permettrait d'augmenter la capacité de production annuelle de 4 gigawatts.

Ce projet s'inscrit dans la stratégie du fabricant américain de panneaux solaires visant à mettre en place une chaîne d'approvisionnement verticalement intégrée dans le secteur solaire, face à une demande croissante d'équipements produits localement.

* SEG a précisé que l'usine de cellules à hétérojonction (HJT) située sur son campus industriel de Tomball devrait entrer en service en deux phases de 2 GW chacune, l'achèvement des travaux étant prévu pour 2028 et 2029.

* L’entreprise a précisé que ce projet lui permettrait de fabriquer des cellules solaires, des modules et certains composants sur un même site, ce qui pourrait aider ses clients à respecter les exigences en matière de contenu national pour leurs projets solaires

* L’usine serait implantée à proximité de l’usine de modules Tomball n° 1 de SEG, d’une capacité de 4 GW, et de son projet d’usine de modules Tomball n° 2, d’une capacité de 4,6 GW, a précisé l’entreprise

* En juin, le fabricant de panneaux solaires avait annoncé que sa troisième usine porterait sa capacité totale de production de modules aux États-Unis à 10,6 GW

* La société n’a pas communiqué de calendrier de construction ni de détails sur le financement