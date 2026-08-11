Securitize progresse légèrement après que Citizens a lancé sa couverture avec une recommandation « surperformance par rapport au marché »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 août - ** L'action de la plateforme de tokenisation Securitize

SECZ.N a légèrement progressé après que Citizens a lancé sa couverture avec une recommandation « surperformer le marché »

** Son objectif de cours de 15 dollars représente un potentiel de hausse de 116,8% par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage estime que l’avantage concurrentiel de Securitize réside dans son système d’exploitation réglementé autour des titres, et non dans la création des jetons

** Il ajoute qu’une grande partie du potentiel de croissance réside déjà dans les relations que SECZ a su nouer: la société gère actuellement des produits pour BlackRock, Apollo, Hamilton Lane, KKR, VanEck et BNY, entre autres

** Securitize fournit une infrastructure réglementée pour les titres tokenisés, prenant en charge l’émission, l’intégration des investisseurs, l’agence de transfert, l’administration des fonds, la distribution, etc.

** Compte tenu de la hausse enregistrée lors de cette séance, le titre affiche une progression d’environ 100% depuis le début de l’année