Securitize enregistre une forte hausse après que la SEC a ouvert la voie aux transactions d'actions tokenisées

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17 septembre - ** L'action de la plateforme de tokenisation Securitize Corp SECZ.N a bondi de 21,2 % jeudi, atteignant 9,42 dollars, après que la SEC américaine a mis en place une exemption de cinq ans permettant aux entreprises de négocier des actions et autres titres basés sur la blockchain ou tokenisés

** Les actions liées aux cryptomonnaies , notamment Robinhood HOOD.O , Coinbase COIN.O , Webull BULL.O et Bullish BLSH.N , ont également progressé jeudi

** Le secteur des cryptomonnaies estime que la tokenisation des titres pourrait révolutionner les marchés en permettant des transactions 24 h/24 et 7 j/7, un règlement instantané, une augmentation de la liquidité et une réduction des coûts de transaction

** En juillet, SECZ a fait son entrée à la Bourse de New York (NYSE) après avoir finalisé sa fusion avec la SPAC Cantor Equity Partners II, parrainée par Cantor Fitzgerald

** En mars, SECZ et le NYSE, qui fait partie d’Intercontinental Exchange ICE.N , ont annoncé une collaboration visant à développer des versions tokenisées de titres financiers traditionnels

** L'action SECZ a perdu près de 25 % par rapport à son cours de clôture du premier jour (le 2 juillet), à 12,30 $

** Sur les 5 analystes qui couvrent le titre, 1 recommande un "achat fort" et 4 un "achat"; objectif de cours médian: 11 $, selon les données de LSEG