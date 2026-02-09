Secteur aérien : et si l'IA était le véritable moteur ?
L'aérien a le vent en poupe : outre des fondamentaux solides, le secteur peut compter sur l'essor des marchés "passagers" ( 4,2% de trafic international en 2026) et "fret" ( 3,4%) ainsi que sur des perspectives de développement prometteuses en Asie.
Les analystes de chez UBS pointent ce matin un autre atout non négligeable du secteur : l'accès à des volumes considérables de données clients et opérationnelles. La banque estime que cette richesse en data place le secteur dans une position particulièrement favorable pour tirer parti de l'IA.
"L'intelligence artificielle peut être déployée sur l'ensemble de la chaîne de valeur : tarification dynamique, gestion des revenus, maintenance prédictive, optimisation des opérations, relation client et programmes de fidélité", indique en substance la note.
A cet égard, les compagnies historiques sont parfaitement positionnées pour capter ces opportunités, grâce à leur taille, à leurs moyens financiers et à leurs capacités d'investissement technologique tandis que les acteurs plus modestes pourraient rencontrer davantage de difficultés à suivre le rythme.
Le rapport rappelle toutefois que le secteur reste structurellement volatil, exposé aux cycles économiques, aux prix du carburant et aux risques géopolitiques. Sur le long terme, les valeurs aériennes ont historiquement sous-performé les marchés actions globaux, rappelle UBS, qui estime néanmoins que l'IA pourrait en partie changer la donne.
Dans ce contexte, les analystes indiquent notamment miser sur Lufthansa, avec une recommandation à l'achat et un objectif de cours à 12 mois de 9,21 euros.
