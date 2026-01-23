Seco progresse alors que la certification confirme un partenariat pluriannuel avec Boeing et l'US Navy

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
23 janvier - ** Les actions de Seco IOT.MI augmentent de plus de 6% après que la société italienne de haute technologie et Boeing BA.N aient obtenu la certification de conception pour leur dispositif de contrôle de pont MQ-25A pour la marine américaine, assurant ainsi un partenariat à long terme
** La certification confirme la livraison et l'acceptation complètes du dispositif de contrôle de pont dans le cadre d'une collaboration à long terme avec Boeing, a déclaré Seco, qui estime qu'il s'agit d'une étape importante dans les systèmes d'aviation militaire
** Nous pensons que ce nouveau partenariat valide davantage le savoir-faire technologique de Seco, tout en améliorant la visibilité sur la croissance de l'entreprise dans les années à venir", déclarent les analystes d'Equita
** Le courtier estime la croissance organique du chiffre d'affaires à environ 15% en moyenne sur 2025-2027
** Les actions de Seco, en hausse d'environ 13 % depuis le début de l'année, se négocient à leur plus haut niveau depuis novembre 2025
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer