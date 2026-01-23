 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Seco progresse alors que la certification confirme un partenariat pluriannuel avec Boeing et l'US Navy
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 10:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 janvier - ** Les actions de Seco IOT.MI augmentent de plus de 6% après que la société italienne de haute technologie et Boeing BA.N aient obtenu la certification de conception pour leur dispositif de contrôle de pont MQ-25A pour la marine américaine, assurant ainsi un partenariat à long terme

** La certification confirme la livraison et l'acceptation complètes du dispositif de contrôle de pont dans le cadre d'une collaboration à long terme avec Boeing, a déclaré Seco, qui estime qu'il s'agit d'une étape importante dans les systèmes d'aviation militaire

** Nous pensons que ce nouveau partenariat valide davantage le savoir-faire technologique de Seco, tout en améliorant la visibilité sur la croissance de l'entreprise dans les années à venir", déclarent les analystes d'Equita

** Le courtier estime la croissance organique du chiffre d'affaires à environ 15% en moyenne sur 2025-2027

** Les actions de Seco, en hausse d'environ 13 % depuis le début de l'année, se négocient à leur plus haut niveau depuis novembre 2025

Valeurs associées

BOEING CO
251,390 USD NYSE +0,54%
SECO
3,220 EUR MIL +3,21%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une photo distribuée par l'agence d'Etat russe Spoutnik montre le président Vladimir Poutine recevant les émissaires américains Steve Witkoff, Jared Kushner et Josh Gruenbaum, le 22 janvier 2026 au Kremlin ( POOL / Alexander KAZAKOV )
    Moscou exige le départ des troupes de Kiev du Donbass, avant une réunion à Abou Dhabi
    information fournie par AFP 23.01.2026 11:15 

    La Russie a indiqué vendredi qu'elle exigeait toujours de Kiev un retrait de ses troupes de l'est de l'Ukraine pour régler le conflit, avant des pourparlers à Abou Dhabi entre responsables russes, ukrainiens et américains. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky ... Lire la suite

  • To Lam au 14e congrès du parti communiste vietnamien, le 23 janvier 2026 à Hanoï ( AFP / Nhac NGUYEN )
    To Lam reconduit pour cinq ans à la tête du Vietnam
    information fournie par AFP 23.01.2026 11:12 

    To Lam a été reconduit "à l'unanimité" vendredi pour cinq ans à la tête du Vietnam lors du congrès du parti communiste, qui a validé ses grandes orientations, notamment axées sur la poursuite de la croissance économique. Depuis son accession au poste de secrétaire ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )
    La Bourse de Paris joue la prudence face aux perspectives d'accord sur le Groenland
    information fournie par AFP 23.01.2026 11:03 

    La Bourse de Paris reste atone vendredi, la prudence restant de mise devant les déclarations du versatile président américain Donald Trump, malgré l'annonce d'un protocole d'accord sur le Groenland. Vers 10H30 heure de Paris, l'indice vedette CAC 40 se stabilisait ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 23.01.2026 11:01 

    Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,24% pour le Dow Jones .DJI , de 0,19% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,33% pour le Nasdaq .IXIC : * INTEL

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank