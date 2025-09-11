Séché plus fort repli du marché SRD après son double avertissement

(AOF) - Confronté au faible prix de vente de ses énergies vertes et à l'attentisme de certaines clientèles du fait des bouleversements du commerce international, Séché Environnement a réduit plusieurs de ses objectifs pour 2025 et 2026. Cet avertissement, qui a surpris Portzamparc, provoque une chute de l'action de 10,97% à 82 euros. Cette année, le spécialiste du traitement des déchets anticipe un résultat opérationnel courant compris entre 115 et 125 millions d'euros, contre de 130 à 140 millions d'euros auparavant.

L'excédent brut d'exploitation est prévu entre 250 et 260 millions d'euros, contre de 265 à 275 millions d'euros précédemment. En revanche, Séché Environnement vise toujours un chiffre d'affaire contributif de l'ordre de 1,18 milliard d'euros et un levier financier inférieur à 3.

Prudence au second semestre

" Le nouvel environnement géopolitique et macroéconomique conduit Séché Environnement à envisager le second semestre 2025 avec prudence, et à intégrer dans ses perspectives des éléments exogènes ou ponctuels susceptibles de limiter à court terme la hausse attendue de ses taux de marges opérationnelles", a expliqué Maxime Séché, directeur général.

Avant d'ajouter : "Ainsi, le faible prix de vente de nos énergies vertes continuera de pénaliser dans les prochains mois la profitabilité de nos métiers de valorisation en France et en Europe, tandis que les bouleversements du commerce international favorisent l'attentisme de certaines clientèles en France et dans le Monde ".

Dans ce contexte plus difficile, le groupe va mettre en œuvre un plan d'économies visant à réaliser un total de 20 millions d'euros d'économies sur la période 2024-2026.

En 2026, le résultat opérationnel courant est anticipé entre 145 et 155 millions d'euros, contre de 160 à 170 millions d'euros auparavant. L'excédent brut d'exploitation est prévu entre 275 et 285 millions d'euros, contre de 290 à 300 millions d'euros précédemment. En revanche, Séché Environnement vise toujours un chiffre d'affaire contributif de l'ordre de 1,24 milliard d'euros et un levier financier inférieur à 3.

" La baisse d'1 point des taux de marge cible pour 2025 et 2026 est décevante, mais provient exclusivement des ventes d'énergies, dont les prix sont par nature incertains. " relève Portzamparc. L'analyste a abaissé sa recommandation de Renforcer à Conserver, peu de catalyseurs étant attendus sur les prochaines publications.

Amélioration de la rentabilité au premier semestre

Au premier semestre, l'excédent brut d'exploitation a bondi de 33,8 %, à 118,2 millions d'euros, soit 20,4 % du chiffre d'affaires contributif, contre 17,5 % du chiffre d'affaires contributif un an plus tôt. L'effet de périmètre de 15,8 millions d'euros correspond à la contribution d'Eco, qui extériorise un taux de rentabilité brute opérationnelle à 42,6 % de son chiffre d'affaires.

Le résultat opérationnel courant a progressé de 66,2 %, à 49,1 millions d'euros, soit 8,5 % du chiffre d'affaires contributif, contre 5,9 % au premier semestre 2024. Il comptabilise un effet de périmètre de 11,5 millions d'euros correspondant à la contribution d'Eco, dont la rentabilité opérationnelle courante ressort à 31,1 % de son chiffre d'affaires au 30 juin 2025.

" Outre l'impact très relutif de l'acquisition d'Eco, les résultats ont bénéficié d'une solide dynamique organique en France (+7%) qui a profité d'effets volumes et prix positifs qui font plus que compenser la baisse des prix de l'énergie, tandis qu'à l'international, la croissance organique est soutenue (+8,7%) mais la rentabilité est stable. " résume All invest Securities.

Le chiffre d'affaires contributif est ressorti à 580,1 millions d'euros, en progression de 14,8 %.

