Séché Environnement vise un redressement de sa rentabilité en 2026
information fournie par Zonebourse 09/03/2026 à 18:18
Au 31 décembre 2025, Séché Environnement réalise un chiffre d'affaires contributif de 1,152 milliard d'euros, en progression de 3,7% par rapport à l'exercice 2024.
A périmètre constant, le chiffre d'affaires contributif s'établit à 1,114 MdEUR. Il affiche une quasi-stabilité ( 0,7%) par rapport à l'an passé, illustrant la résilience des activités du groupe dans un environnement macro-économique international troublé, et plus particulièrement en France, après un exercice 2024 particulièrement soutenu au second semestre.
L'excédent brut d'exploitation (EBE) s'établit à 225,4 MEUR, soit 19,6% du chiffre d'affaires contributif, en recul de 7% en données publiées. Le résultat opérationnel courant (ROC) s'établit à 82,1 MEUR, soit 7,1% du chiffre d'affaires contributif, en recul de 18,8% en données publiées par rapport à l'an passé.
Le dividende est inchangé à 1,20 EUR par action, sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires du 24 avril 2026. Il sera détaché le 8 juillet 2026 pour une mise en paiement à compter du 10 juillet 2026.
En 2026, Séché Environnement se fixe pour priorités l'amélioration de sa rentabilité brute opérationnelle, la maximisation de sa génération de cashflow libre et le retour à son objectif de flexibilité financière. Le groupe déploie un plan de performance visant à conforter sa marge d'EBE, maximiser sa génération de cashflow libre et réduire son endettement financier net.
Ce plan doit générer 15 millions d'euros d'EBE supplémentaires en année pleine, grâce à 7 millions d'euros d'économies et 8 millions d'euros de synergies intra-groupe. Le groupe anticipe une progression de l'EBE à périmètre constant comprise entre 5 et 10% en 2026 par rapport à 2025. A cela s'ajouteront les contributions opérationnelles des acquisitions de La Filippa et Hidronor, réalisées en début d'exercice 2026, pour viser un EBE à périmètre courant compris entre 260 millions d'euros et 270 millions d'euros.
Enfin, le groupe confirme son objectif de flexibilité financière, avec un levier financier IFRS inférieur à 3 fois l'EBE au 30 juin 2027, en faisant l'hypothèse d'une intégration du groupe Flamme (attendue en cours d'exercice 2026) sur 12 mois pro forma.
Valeurs associées
|66,400 EUR
|Euronext Paris
|+0,15%
