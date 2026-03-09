 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Séché Environnement vise un redressement de sa rentabilité en 2026
information fournie par Zonebourse 09/03/2026 à 18:18

Le spécialiste du traitement des déchet a fait état d'un résultat net part du groupe de 21,5 millions d'euros au titre de son exercice 2025, en recul de 39,4%.

Au 31 décembre 2025, Séché Environnement réalise un chiffre d'affaires contributif de 1,152 milliard d'euros, en progression de 3,7% par rapport à l'exercice 2024.

A périmètre constant, le chiffre d'affaires contributif s'établit à 1,114 MdEUR. Il affiche une quasi-stabilité ( 0,7%) par rapport à l'an passé, illustrant la résilience des activités du groupe dans un environnement macro-économique international troublé, et plus particulièrement en France, après un exercice 2024 particulièrement soutenu au second semestre.

L'excédent brut d'exploitation (EBE) s'établit à 225,4 MEUR, soit 19,6% du chiffre d'affaires contributif, en recul de 7% en données publiées. Le résultat opérationnel courant (ROC) s'établit à 82,1 MEUR, soit 7,1% du chiffre d'affaires contributif, en recul de 18,8% en données publiées par rapport à l'an passé.

Le dividende est inchangé à 1,20 EUR par action, sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires du 24 avril 2026. Il sera détaché le 8 juillet 2026 pour une mise en paiement à compter du 10 juillet 2026.

En 2026, Séché Environnement se fixe pour priorités l'amélioration de sa rentabilité brute opérationnelle, la maximisation de sa génération de cashflow libre et le retour à son objectif de flexibilité financière. Le groupe déploie un plan de performance visant à conforter sa marge d'EBE, maximiser sa génération de cashflow libre et réduire son endettement financier net.

Ce plan doit générer 15 millions d'euros d'EBE supplémentaires en année pleine, grâce à 7 millions d'euros d'économies et 8 millions d'euros de synergies intra-groupe. Le groupe anticipe une progression de l'EBE à périmètre constant comprise entre 5 et 10% en 2026 par rapport à 2025. A cela s'ajouteront les contributions opérationnelles des acquisitions de La Filippa et Hidronor, réalisées en début d'exercice 2026, pour viser un EBE à périmètre courant compris entre 260 millions d'euros et 270 millions d'euros.

Enfin, le groupe confirme son objectif de flexibilité financière, avec un levier financier IFRS inférieur à 3 fois l'EBE au 30 juin 2027, en faisant l'hypothèse d'une intégration du groupe Flamme (attendue en cours d'exercice 2026) sur 12 mois pro forma.


Valeurs associées

SECHE ENVIRONNEMENT
66,400 EUR Euronext Paris +0,15%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank