Séché Environnement remporte un contrat majeur

À la suite de la consultation, une nouvelle délégation de service public (DSP) prendra effet à compter du 1er avril 2025, pour une durée de 20 ans, confiant à Séché Environnement la refonte du site ainsi que l'exploitation et la maintenance de l'actuel et du futur CTVD.

Séché Environnement, par l'intermédiaire de sa filiale Alcea, traite actuellement une partie des déchets produits par les habitants de la métropole grâce au Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets (CTVD) de la Prairie de Mauves, dans le cadre d'une délégation de service public (DSP).

(AOF) - Le Groupement d’Autorités Concédantes (GAC) a choisi Séché Environnement (Paris:SCHP) à l’issue de la consultation lancée afin de conclure une nouvelle délégation de service public (DSP) pour la refonte, l’exploitation et la maintenance du nouveau Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets (CTVD) situé dans le futur Pôle d’Ecologie Urbaine du quartier de la Prairie de Mauves, à Nantes.

