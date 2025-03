Séché Environnement: émission d'obligations pour 400 ME information fournie par Cercle Finance • 19/03/2025 à 18:06









(CercleFinance.com) - Séché Environnement a clôturé avec succès sa première émission d'obligations vertes (Green Bond). Cette émission est destinée à refinancer l'acquisition d'ECO, leader de la gestion des déchets dangereux à Singapour, réalisée au cours de l'été 2024.



D'un montant initial de 350 ME, l'émission a été portée à 400 ME pour servir le plus grand nombre d'investisseurs français, européens et non-européens.



Les fonds levés serviront à rembourser le solde du crédit bancaire et de la facilité de crédit (RCF) qui ont financé l'acquisition d'ECO. Le surplus sera employé pour les besoins généraux du Groupe.



Cette obligation a totalisé jusqu'à 1,8 milliard d'euros de demandes auprès de plus de 140 investisseurs nationaux et internationaux de premier plan.





