Séché Environnement : émission d’obligations hybrides vertes
information fournie par AOF 02/10/2025 à 18:09

(AOF) - Séché Environnement annonce le succès de sa première émission de titres subordonnés de dernier rang à durée indéterminée, d’un montant de 300 millions d'euros assortie d’un coupon de 5,875%, alignée à son cadre de durabilité (Green Financing Framework). Cette émission hybride verte renforce la structure capitalistique du groupe et conforte la qualité de son crédit. Avec un carnet d'ordres de plus de 3 milliards d'euros, l'émission a été très favorablement accueillie par plus de 200 investisseurs français et internationaux de premier plan.

Un montant équivalent au produit net de l'émission sera affecté au financement ou au refinancement, en tout ou partie, de certains projets éligibles, conformément au Green Financing Framework de Séché Environnement.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

SECHE ENVIRONNEMENT
73,2000 EUR Euronext Paris -0,14%
