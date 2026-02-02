Séché Environnement devrait manquer ses objectifs financiers 2025
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 08:10
Partant, au 31 décembre, le groupe devrait avoir généré un chiffre d'affaires contributif d'environ 1,15 milliard d'euros, contre un objectif de 1,18 milliard d'euros. L'excédent brut d'exploitation devrait quant à lui atteindre 220 millions d'euros, loin de la prévision qui était de 250 à 260 millions d'euros.
Pour l'exercice en cours, le spécialiste de la gestion des déchets et des services à l'environnement compte déployer un plan de performance destiné à conforter sa marge d'EBE, à maximiser sa génération de trésorerie libre et à réduire son endettement financier net.
Ce plan, dont les détail seront dévoilés lors de la publication des résultats le 9 mars après bourse comprend : la génération d'une marge additionnelle d'EBE de 15 millions d'euros en année pleine, une priorité donnée à la génération de trésorerie opérationnelle avec un pilotage fin des investissements industriels pour viser un taux de conversion de l'EBE en trésorerie opérationnelle libre supérieur à 35% en 2026. Il prévoit également une réduction de la dette financière nette à hauteur de 100 millions d'euros d'ici juin 2027.
Valeurs associées
|68,4000 EUR
|Euronext Paris
|-12,87%
