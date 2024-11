Séché Environnement : CVC DIF entre au capital de sa filiale singapourienne ECO

AOF - EN SAVOIR PLUS

Cette opération permet à ECO de disposer de moyens financiers importants pour accélérer son développement sur le marché porteur des déchets industriels de Singapour et, plus largement, des pays voisins de l'Asie du Sud- Est.

(AOF) - Séché Environnement et CVC DIF, branche infrastructure du gestionnaire spécialisé dans les marchés privés CVC, ont conclu un accord définitif aux termes duquel CVC DIF détiendra 49,9% du capital d'ECO à la suite d'une augmentation de capital réservée d'environ 311 millions de dollars singapouriens (environ 216 millions d’euros). Le groupe français avait acquis 100% du capital d'ECO en juillet 2024 pour un montant de 608 millions de dollars singapouriens. Avec un chiffre d'affaires d'environ 66 millions d'euros en 2023, ECO est un spécialiste des déchets industriels dangereux à Singapour.

