Séché: en retrait après ses semestriels

(CercleFinance.com) - Séché Environnement recule de 2%, malgré une révision en hausse de ses objectifs pour la période 2024-26, 'afin de prendre en compte l'acquisition d'ECO et les synergies commerciales et industrielles qui seront déployées dans les prochaines années'.



Ainsi, le groupe de traitement de déchets table désormais sur un CA contributif de l'ordre de 1.120 millions d'euros et un ROC d'environ 110 millions pour 2024, puis de respectivement 1.290 millions et entre 165 et 175 millions à horizon 2026.



Sur le premier semestre 2024, Séché a enregistré un résultat net part du groupe en chute de 65% à huit millions d'euros et un résultat opérationnel courant (ROC) en baisse de 35% à 29,6 millions, pour un CA contributif en hausse de 2,7% à 505,1 millions.





