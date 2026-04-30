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Sébastien Metzger nommé secrétaire général de Wendel
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 15:21

Wendel annonce la nomination de Sébastien Metzger en tant que secrétaire général, succédant à Caroline Bertin-Delacour, qui a pris sa retraite après dix-sept années passées au sein du groupe d'investissement.

Avocat de formation, Sébastien Metzger a débuté sa carrière chez Wendel en 2008 en tant que juriste en fusions-acquisitions et a été promu directeur juridique adjoint en janvier 2018 puis directeur juridique M&A et Finance en 2022.

Plus récemment, il a aussi couvert les opérations relatives au développement de Wendel Investment Managers. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il continuera à superviser la direction juridique M&A et, en complément, le secrétariat général et la conformité.

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