Sébastien Esc Ignotis nommé président de Roctool
information fournie par Zonebourse 16/01/2026 à 14:12

Roctool annonce la nomination de Sébastien Esc Ignotis, administrateur depuis la dernière augmentation de capital fin 2025, pour succéder à Jean-Marie Demeautis en tant que président du conseil d'administration, à compter du 1er janvier 2026.

La société, spécialisée dans les technologies d'induction haute performance pour le moulage des plastiques et des composites, explique se doter d'une nouvelle gouvernance pour accompagner son recentrage stratégique sur ses technologies de pointe.

A l'issue d'une période de transition dans un environnement de marché complexe, Sébastien Esc Ignotis aura pour mission de veiller à la gouvernance de Roctool et au suivi rigoureux de la stratégie, en étroite collaboration avec le management.

