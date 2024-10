Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Seb: ventes trimestrielles en hausse organique de 4% information fournie par Cercle Finance • 24/10/2024 à 18:03









(CercleFinance.com) - Seb annonce que ses ventes ont atteint 1985 ME au 3e trimestre, en hausse de 3,4% en publié et de +4% en organique (c'est-à-dire à taux de change et périmètre constants).



Au cours des neuf premiers mois de l'année, les ventes s'élèvent à 5725 ME, en hausse de 3,5%, et de +5,6% en organique.



Le Résultat Opérationnel d'Activité (ROPA) des 9 premiers mois de l'année atteint 444 ME, en hausse de 14,2% par rapport à 2023 (389 ME). La marge opérationnelle s'établit en hausse de 80 points de base, à 7,8% contre 7% en 2023.



Sur le seul 3e trimestre, le ROPA s'élève à 200 ME, en légère baisse de 4,0% par rapport à 2023 avec une marge opérationnelle de 10,1%, contre 10,9% au T3 2023.



'Nous restons sur la trajectoire d'une croissance organique des ventes autour de 5% et d'une marge opérationnelle proche de 10% pour l'année', indique Stanislas de Gramont, directeur général du groupe.





Valeurs associées SEB 98,00 EUR Euronext Paris +1,19%